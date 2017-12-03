الانقسامات في ” داعش ” تقتل قياداتهم
لقى قيادي في تنظيم ” داعش ” الإرهابي، مصرعه في منطقة المطيبيجة العراقية، بعد اندلاع اشتباكات بين قيادات التنظيم الإرهابي.
وأوضح القيادي في الحشد الشعبي العراقي جبار المعموري، في تصريحه لفضائية ” السومرية نيوز ” العراقية، أن اشتباكات اندلعت بين قيادات من التنظيم الإرهابي، ما أسفر عن مقتل قيادي وأحد مرافقيه نتيجة تبادل إطلاق النار بينهم.
وأضاف القيادي في الحشد الشعبي، أن المطيبيجة تضم نخب 5 ولايات داعشية وكل منهم يحاول الهيمنة على الآخر، مشددًا على ضرورة الإسراع بحسم المعركة لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي فيها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39194 ] نشر منذ 2 ساعتين
كاالنار تأكل بعضها % إن لك تجد ما تأكله ,,
,, ما تأسسوا على التقوى , بل تأسسوا على الظلم والعدوان ,,كما صنعهم أسيادهم طواغيت إيران ,,