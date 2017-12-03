بالصور.. المملكة تشارك في احتفالات هونج كونج بعودتها إلى السيادة الصينية

نايف السالم(صدى):

صرح القنصل العام للمملكة بهونج كونج عمر بخيت البينان، بأن المملكة شاركت في فعاليات الحزام والطريق هناك، خلال الفترة بين 1 إلى 3 ديسمبر، مؤكدًا أن هذه الفعاليات الثقافية المهمة تحظى بإقبال من جاب سكان هونج كونج خصوصًا، والصين عمومًا.

وشاركت قنصلية المملكة، من خلال جناح خاص تَضَمّن العديد من المطبوعات والمنشورات، بالإضافة إلى عروض الخط العربي ولوحات فنية ونماذج الزي التقليدي السعودي؛ بما يعكس تراث وثقافة وتقاليد المملكة.

وتأتي المشاركة في إطار مساعي القنصلية لتدعيم العلاقات في المجالات الثقافية والتراثية؛ بما يعزز الروابط الحضارية بين الشعوب ويعكس صور تاريخ وثقافة المملكة.

يشار إلى أن المهرجان تحت رعاية وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، في إطار الاحتفالات الخاصة بمناسبة مرور عشرين عاماً على عودة هونج كونج إلى السيادة الصينية.