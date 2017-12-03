” أمانة الطائف ” تضع حلا لتحرير الحركة المرورية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تضع أمانة منطقة الطائف ، اللمسات الأخيرة على مشروع يدعم انسيابية الحركة المرورية ، بتقاطع ميدان الدلال ، وذلك لتحرير الحركة المرورية بالموقع.

ويشمل المشروع تغيير مسارات الطرق ، وإنشاء دورانات جديدة ، بالإضافة لجسر الدلال الجديد ، إسهاما في احتواء الكثافة المرورية العالية بالتقاطع.

وتأتى هذه المشروعات بالتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للمرور , والجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لمواقع الكثافة المرورية بالموقع والعديد من المواقع بالمدينة.