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” أمانة الطائف ” تضع حلا لتحرير الحركة المرورية

” أمانة الطائف ” تضع حلا لتحرير الحركة المرورية
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تضع أمانة منطقة الطائف ، اللمسات الأخيرة على مشروع يدعم انسيابية الحركة المرورية ، بتقاطع ميدان الدلال ، وذلك لتحرير الحركة المرورية بالموقع.

ويشمل المشروع تغيير مسارات الطرق ، وإنشاء دورانات جديدة ، بالإضافة لجسر الدلال الجديد ، إسهاما في احتواء الكثافة المرورية العالية بالتقاطع.

وتأتى هذه المشروعات بالتنسيق المشترك مع الإدارة العامة للمرور , والجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لمواقع الكثافة المرورية بالموقع والعديد من المواقع بالمدينة.


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