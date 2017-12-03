الإنذار المبكر يحذر7 مناطق من السحب الرعدية والأمطار المتفرقة

نايف السالم(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم، في تقريرها عن حالة الطقس، توقع وجود سحب رعدية على مرتفعات، كلا من جازان، وعسير، والباحة، وتمتد حتى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة.

كما أصدرت تنبيهاً لمنطقة المدينة المنورة ( ينبع والطريق الواصل بين ينبع وجدة )، من وجود حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت منذ 7.30 صباحا، وتستمر حتى السادسة مساءا، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأعلن نظام مناطق كلا من مكة المكرمة، والشرقية، ونجران عن حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من التاسعة صباحاً، وتنتهي في السادسة مساءا، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وصدر تنبيه آخر لمناطق عسير، والباحة، وجازان، ومحافظة الطائف؛ بتكون سحب رعدية تبدأ ممن الثانية عشر ظهراً، وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وأخيرا، نبهت من تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع هطول أمطار متفرقة.