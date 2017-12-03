تخفيض قوائم الانتظار في الأشعة والعمليات في القصيم

سالم المطيري(صدى):

نجح مستشفى الملك سعود في عنيزة في خفض انتظار المرضى في قسم الأشعة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج “أداء الصحة”.

وتتضمن الآلية تحسين منهجية وإجراءات حجز المواعيد إلكترونياً باختيار أقرب وقت لعمل الأشعة، حيث قلل فترات الانتظار التي كانت تصل في عمل الأشعة المقطعية من 26 يوم إلى 4 أيام فقط، وأشعة الرنين المغناطيسي من 46 يوم إلى 10 أيام، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة التزام المرضى بالمواعيد.

وفي نفس السياق ومن خلال برنامج أداء الصحة أنجز مستشفى الولادة والأطفال في بريدة مشروعاً لزيادة حجم العمليات، وتقليل انتظار المرضى، حيث كانت تصل نسبة إلغاء العمليات في شهر يونيو إلى 11%، مما يزيد فترات انتظار المرضى، وعلى ذلك جرى تنفيذ مشروع خفض نسبة الإلغاء إلى 4%، وقد نجح الفريق في تجاوز الهدف إلى 3% لشهر سبتمبر، وهذا الإنجاز ظهرت نتائجه في تقليل فترات الانتظار وحفظ سلامة المرضى واستثمار الموارد البشرية والمادية.

يُذكر أن ” الصحة ” تنفذ حالياً برنامج “أداء الصحة” الذي يشمل حاليا 70 مستشفى رئيس على مستوى المملكة من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي الطوارئ، العيادات، العمليات، التنويم، العناية المركزة، الأشعة، والمختبرات، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.