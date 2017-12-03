اليوم.. ” العمل ” تطبق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات
تطبق اليوم الأحد، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، بعد محاولات استمرت 16 عاما، بمشاركة 3 وزارات ” الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار “.
وتنوي الوزارة القضاء على نسبة تستر بالقطاع وصلت إلى 40%، وتوفير ما يقرب من 5 آلاف وظيفة للمواطنين، في سوق يبلغ حجم الاستثمارات بها 14 مليار ريال بحسب آخر الإحصاءات، إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيا.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1885 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق يارب
القرشي[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 14 دقيقة
دام القرار فيه إستثناء زوج المواطنة الأجنبي بالعمل في هذا المجال فلا اعتبر القرار سعودة 100%
مثله مثل قرار سعودة محلات الجوالات عندما استثوا زوج وابناء المواطنة الأجانب وسمحوا لهم
بمزاولة العمل في تلك المهنة .
إذا لم يكن القرار سعودة 100% بدون أي إستثناءات نهائيآ فلا يطلقون عليها سعودة .
لأن الإستثناءات تفتح أبوابآ للتلاعب والسيطرة والإحتكار ومحاربة المواطن في رزقه من قٍبل
الأجانب الذين يسعون بكل ما اوتوا من قوة أن لا يسيطر المواطن على السوق حتى لا يضطروا
إلى الرحيل لأوطانهم وفقدان هذا الكنز الذي كان بين ايديهم في يوم ما .