اليوم.. ” العمل ” تطبق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات

حمود العنزي(صدى):

تطبق اليوم الأحد، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، بعد محاولات استمرت 16 عاما، بمشاركة 3 وزارات ” الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار “.

وتنوي الوزارة القضاء على نسبة تستر بالقطاع وصلت إلى 40%، وتوفير ما يقرب من 5 آلاف وظيفة للمواطنين، في سوق يبلغ حجم الاستثمارات بها 14 مليار ريال بحسب آخر الإحصاءات، إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيا.