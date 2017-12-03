تعرف على أغرب رسالة لنساء المملكة عبر ” تويتر “.. وهكذا رد المختص 

نايف السالم(صدى):

رسالة غريبة، استهدفت نساء المملكة وهي ما حذر منها الدكتور محمد يحيي قطان استشاري النساء والولادة الحوامل من الانصياع لرسالة، واعتبرها مضللة وتنشر ” الجهل ” في أوساطهن، بتحذيرهن من الخضوع للعمليات القيصرية، واتهام الأطباء بالسعي للربح المادي فقط.

ونصت الرسالة المتداولة عبر ” تويتر “: ” أيتها الحوامل انتبهن.. لا يضحك عليكن الطبيب بإجراء القيصرية من أجل الربح المادي وصحتكن تمام.. انتبهن يا نساء ولاداتكن طبيعية واحذرن جشع المستشفيات والأطباء “.

وأكد ” القطان ” أن انتشار الرسالة على نطاق واسع يؤكد أن التوعية مطلوبة، خصوصا أنها تروج لما يمكن أن ينشر البلبلة ويقود إلى ما لا تحمد عقباه، إذ إن انجراف الحوامل لهذا الاتجاه في حالات الضرورة يمنع من إنقاذ حياتهن وما في أرحامهن.