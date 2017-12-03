حبس محام مصري 3 سنوات لدعوته لاغتصاب الفتيات مرتديات البنطلونات الممزقة

نورة الشهري(صدى):

أصدرت محكمة مصرية ، أمس السبت حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه على محام؛ لاتهامه بالتحريض على اغتصاب مرتديات البنطلونات الممزقة.

وصدر الحكم على المحامي نبيه الوحش غيابياً بعد تغيبه عن أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية بوسط القاهرة، بعدما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة بتهم تكدير السلم والأمن العام ونشر دعاية مثيرة وفوضى بالمجتمع.

وكان المحامي نبيه الوحش قد دعا خلال استضافته في برنامج تليفزيوني إلى التحرش واغتصاب الفتيات اللاتي يرتدين بنطلونات ممزقة، واصفاً ذلك بأنه واجب وطني وقومي، وذلك قبل أن يجرى التحقيق معه بالنيابة، وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.