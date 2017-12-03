نزيل بمستشفى الصحة النفسية يدعي تعرضه لتحرش جنسي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر، عن إحالة خادم صحي بمستشفى الصحة النفسية إلى شرطة الطائف للتحقيق معه إثر بلاغ من أحد نزلاء المستشفى، يفيد بأن الخادم الصحي المشار إليه تحرش به جنسيا داخل أحد أجنحة المستشفى.

وأكد متحدث الشؤون الصحية بالطائف عيضة بن ربيع الهذلي، أن أحد نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالطائف، زعم بأن أحد الخدم بالمستشفى تحرش به جنسيا، وجرى التعامل مع الدعوى بإحالتها للجهات الأمنية للتحقيق والتثبت من صحتها.