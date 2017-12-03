بسبب ألفاظه العنصرية.. إدانة محام بالسجن 30 يوما و130 جلدة في جدة

نايف السالم(صدى):

أدانت محكمة الاستئناف، محام تلفظ بمفردات عنصرية على زميله داخل إحدى المحاكم، وقضى الحكم بسجنه 30 يوما وجلده 130 سوطا في الحقين العام والخاص، وأخذ التعهد المشـدد عليه بعدم التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً.

ودرست محكمة الاستئناف الحكم مقرونا باللائحة المقدمة من محامي المحكوم عليه، وانتهت بتأييد الحكم ليصبح نافذا وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

وطبقا للحيثيات، فإن محاميا تقدم بدعوى ضد آخر تطاول عليه وازدراه وأساء له ولقبيلته وللكيان الذي يعمل به بعبارات عنصرية أثناء مراجعتهما إحدى المحاكم عقب مشادة كلامية، ووثقت المحكمة الواقعة بمحضر رسمي باثنين من الشهود وتوقيع رئيسها.

وحرر المدعي العام وقتذاك مذكرة، اتهم فيها المدعى عليه بالتلفظ على زميله عنصريا وعدم احترام المحكمة، وأجاب المحامي المتهم وقتها بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه فقط ولا يحق له التحدث نيابة عن قبيلته أو مكتب المحاماة الذي يعمل به كونه ليس وكيلاً عنهم، واصفا الدعوى بأنها كيدية تهدف الإضرار به والإساءة إليه ولسمعته كمحام.

واصفا الألفاظ الواردة في الدعوى بأنها لا تصدر إلا من شخص «مهزوم ومحبط المعنويات»، وهذه صفات لا تنطبق عليه كمحام لاسيما أن الدعوى الأصلية انتهت لصالحه ما يتطلب شطب الدعوى كونها استندت إلى غير بينة.