فيديو.. تدافع أعداد كبيرة من معجبي شاب سعودي شهير على يوتيوب بالكويت
فضت الأجهزة الأمنية الكويتية، تجمع وتدافع في أحد المجمعات التجارية في الكويت أثناء تواجد أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي ويدعى ” دايلر ” السعودي، صاحب أغنية ” صامولي ” .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تدافع أعداد كبيرة من معجبي حول ” دايلر ” ، الذي ظهر بعد مغادرته المجمع يصف خلاله التجمع الكبير، مضيفا أن ” أحد الأشخاص قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن بسبب منعه من الاقتراب منه ” .
Zezu[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 48 دقيقة
تتوقع امك ما تحتاجك لو تجيب لها كيسة صامولي
123[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله ان ناس خبول القسم بالله العظيم
عوض ال مانع[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 12 دقيقة
ناس مريضة يطردون المشاهير تقول غنم تطرد صاحب برسيم …..والله زمن الموميا والنطيحة والمتردية ناس متخلفة تلحق مشاهير مالهم اي قيمة في المجتمع الا انهم يصورون وجيهم ولا سيارتهم ولا اذا سافرو ايش هذا التخلف والسماجة الله يسترنا بس