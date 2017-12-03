فيديو.. تدافع أعداد كبيرة من معجبي شاب سعودي شهير على يوتيوب بالكويت

علي القحطاني(صدى):

فضت الأجهزة الأمنية الكويتية، تجمع وتدافع في أحد المجمعات التجارية في الكويت أثناء تواجد أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي ويدعى ” دايلر ” السعودي، صاحب أغنية ” صامولي ” .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تدافع أعداد كبيرة من معجبي حول ” دايلر ” ، الذي ظهر بعد مغادرته المجمع يصف خلاله التجمع الكبير، مضيفا أن ” أحد الأشخاص قام بالاعتداء على أحد رجال الأمن بسبب منعه من الاقتراب منه ” .