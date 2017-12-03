الشورى يوافق على مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، على مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة تمهيداً لطرحه للنقاش على الجلسات العامة للمجلس.

وأكدت المصادر، أن لجنة الشؤون الإسلامية أوصت بملائمة المقترح الجديد للمتطلبات الحالية للجهات الحكومية؛ كونه يساعد على سد فراغ بالأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الرسمية، موضحة أنه سيسهم في الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، إلى جانب توفير الهدر المالي الناتج عن هذا التساهل، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اعتبرت المقترح لا يتعارض البتة مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة.