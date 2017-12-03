مشايخ اليمن السعيد: بلدنا عربية ولن ننسى مواقف المملكة الداعمة لنا 

علي القحطاني(صدى):

أكد عدد كبير من مشايخ اليمن السعيد، أن الشعب اليمني لن ينسى مواقف المملكة الداعمة لليمن، منذ بداية الأزمة التي خلقها الحوثيون، في محاولة منهم للسيطرة على الحكم في اليمن، وبالتالي تسليمها للمشروع الإيراني الإرهابي، للتأثير على أمن واستقرار المنطقة وتحديدا المملكة، التي ترتبط مع اليمن بعلاقات تاريخية، ووشائج قربى، لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأزمات الإرهابية.

واعتبر عدد من مشايخ القبائل اليمنية، انتفاضة الشعب اليمني ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ” سقوطاً للمشروع الإيراني في اليمن “، مشيرين إلى أن ما حدث أمس في اليمن يؤكد عروبة الشعب اليمني، وسقوط المشروع الإيراني الإرهابي، الذي يتخذ من الإرهاب وسيلة لنشر مشروعه الخبيث.

ولفت المشايخ علي آل عذل، وصالح لنجف، وعايض بن صالح إلى أن المشروع الإيراني في اليمن تلقى ضربة قاضية، وأنها بمثابة درس للنظام الإيراني، بعدم تكرار مثل هذه اللعبة الخبيثة، وأنه ليس بإمكان نظام الملالي أن يتخذ من اليمن منطلقا لاستهداف المملكة، التي ستظل على مدى التاريخ داعمة ومساندة وبانية ومساعدة لليمن وشعبه. وأشاروا إلى أن انتفاضة صنعاء تسجل يوما تاريخيا، وهي تلفظ الميليشيات الحوثية، التي قتلت الآلاف من الأطفال والمسنين، ودمرت الممتلكات، من أجل التمسك بالسلطة الواهية.