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  3. بالصور.. قناة هندية تنتقد إطلالة إيفانكا ترامب: ” عروس باربي “

بالصور.. قناة هندية تنتقد إطلالة إيفانكا ترامب: ” عروس باربي “

بالصور.. قناة هندية تنتقد إطلالة إيفانكا ترامب: ” عروس باربي “
أماني الغامدي(صدى):

وجهت قناة إخبارية هندية، نقدا كبيرا لـ ” إيفانكا ترامب ” بسبب أزيائها التي ارتدتها خلال زيارتها للدولة هذا الأسبوع.

وقالت القناة إن هذا الأمر يعتبر  ” استيعاب سطحي ” من إبنة الرئيس الأمريكي لثقافة شعب أزيائه هي شيء أساسي للتعبير عنه.

وظهرت إيفانكا بزي ألوانه الأخضر و الأصفر مليء بالزهور خلال ريادة أعمالها بالبلاد بتكلفة 3500 دولار، إضافة إلى آخر أزرق بزهور ذهبية لا يختلف كثيراً عن السابق بتكلفة 3498 دولار .

وخلال كلمتها بـ” هيدراباد ” وهي بلدة تتميز بتجارة اللآلئ، طلت إيفانكا بجاكت أسود مطرز بما يشبه اللآلئ من تصميم ” سيلفيا ” وهذا ما علقت عليه ” Daily O “بالتصميم الرخيص لـ ” راؤول ميشرا “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39159 ] نشر منذ 30 دقيقة

صارت مسخره ,, حتى الهنود يطقطقون عليها ,,

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 8 دقائق

ههههههههههه المنقط مسخرة
لو لبستي ساري هندي بيطلع روعة عليم

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