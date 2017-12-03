بالصور.. قناة هندية تنتقد إطلالة إيفانكا ترامب: ” عروس باربي “
وجهت قناة إخبارية هندية، نقدا كبيرا لـ ” إيفانكا ترامب ” بسبب أزيائها التي ارتدتها خلال زيارتها للدولة هذا الأسبوع.
وقالت القناة إن هذا الأمر يعتبر ” استيعاب سطحي ” من إبنة الرئيس الأمريكي لثقافة شعب أزيائه هي شيء أساسي للتعبير عنه.
وظهرت إيفانكا بزي ألوانه الأخضر و الأصفر مليء بالزهور خلال ريادة أعمالها بالبلاد بتكلفة 3500 دولار، إضافة إلى آخر أزرق بزهور ذهبية لا يختلف كثيراً عن السابق بتكلفة 3498 دولار .
وخلال كلمتها بـ” هيدراباد ” وهي بلدة تتميز بتجارة اللآلئ، طلت إيفانكا بجاكت أسود مطرز بما يشبه اللآلئ من تصميم ” سيلفيا ” وهذا ما علقت عليه ” Daily O “بالتصميم الرخيص لـ ” راؤول ميشرا “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39159 ] نشر منذ 30 دقيقة
صارت مسخره ,, حتى الهنود يطقطقون عليها ,,
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههههه المنقط مسخرة
لو لبستي ساري هندي بيطلع روعة عليم