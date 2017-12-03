تركي آل الشيخ: طموحنا في كأس العالم ليس له حد

نواف السالم(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إن مجموعة المنتخب في كأس العالم طيبة ولله الحمد، وراح نلعب الافتتاح، وهناك دول في الجوار تدفع المليارات بهدف التأهل إلى كأس العالم ولعب مباراة الافتتاح .

وأضاف : مرتاح كون مباراتنا مع المنتخب المصري الشقيق ستكون الأخيرة .

وعن طموحات الأخضر في كأس العالم قال آل الشيخ : طموحنا في كأس العالم ليس له حد ، وإذا كنا سنتأهل للدور الثاني فهذه المجموعة التي من المفترض أن نتأهل منها .

وبخصوص احتراف اللاعب السعودي خارجياً أكد آل الشيخ : نحن متأخرون في ما يخص احتراف اللاعب السعودي خارجياً ، ومصلحة الكرة السعودية هي الأهم .

وعما يتعلق بالاتحاد الآسيوي قال رئيس الهيئة العامة للرياضة: فيما يخص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أؤكد ” لا يكفينا حب الخشوم ” وما يهمني بالدرجة الأولى ما يتحقق على أرض الواقع.