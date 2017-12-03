بالفيديو.. سائق دراجة نارية ينجو من الدهس قبل لحظات من تحطمها
رصدت شبكة ” سي جي تي إن ” الصينية لحظة نجاة قائد دراجة نارية من الموت قبل لحظات من تحطمها إثر سقوط سيارة عليها.
وأشارت الشبكة، إلى أن قائد الدراجة النارية وجد نفسه وجها إلى وجه مع سيارة متطايرة على أحد الطرق السريعة جنوب الصين.
ولفتت إلى أن السيارة خرجت عن مسارها واصطدمت بحاجز خرساني ثم طارت من فوقه باتجاه الدراجة النارية، لكن قائد الدراجة قفز سريعا من فوقها قبل أن تحطمها السيارة ثم تنقلب رأسا على عقب، ويبدو أن قائدها أحد المتدربين على القيادة والذي تعرض لإصابات طفيفة.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=htIMwzGLc9Y
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39150 ] نشر منذ 29 دقيقة
ماوفت ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14396 ] نشر منذ 17 دقيقة
حظه اللي نجى من الحادث
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 10 دقائق
لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون