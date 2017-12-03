هاشتاج في حب ولي العهد.. هكذا عبر النشطاء عن ودهم للأمير محمد بن سلمان 

حمود العنزي(صدى):

عبر عدد كبير من النشطاء عن حبهم لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وذلك بعد زيارته لمحافظة العلا والتقائه بالأهالي هناك.

وتصدر هاشتاج (#السعوديون_يحبون_ولي_العهد)، دوَّن خلاله المغردون مشاعر الحب والولاء لسمو لولي العهد مشيدين بتواضع سموه خلال التقائه اليوم شبابًا في منطقة صحراوية بالقرب من العلا، والتقاطه الصور بشكل عفوي دون حرس أو بشت، بل إنه كان قريبًا من الشباب خلال تبادل الحديث معهم.

وقال مغردون عبر تويتر عن زيارة سمو ولي العهد، والتقائه الشباب: ” صورة ولي العهد مع الشباب بالعلا رسالة لكل مسؤول في الدولة، وأيضًا لكل الحاقدين.. فهذا الرجل الثاني، ورغم كل هذا لا بشت ولا حرس ولا هيلمان ولا مواكب “.

وأضاف المغردون: “سمو ولي العهد أحب شعبه وأحبوه، وصار قريبًا جدًّا من نفس كل مواطن سعودي، فكيف لا يحبه الشعب وهو الشاب الطموح الذي يسعى لرفع مكانة السعودية اقتصاديًّا وسياسيًّا”.