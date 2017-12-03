تفاصيل جديدة حول عبارة بلدية تنومة المعتدى عليها من قِبل أحد المسؤولين

أبها(صدى):

اكدت مصادر، أن اعتداء مسؤول على عبارة تابعة لبلدية محافظة تنومة، مضى عليه 10 سنوات قبل أن يتم التعامل معه.

واستخدمت البلدية، الآليات والمعدات الثقيلة كافة لفتح العبارة التي أغلقها المسؤول، وحوَّلها إلى مدخل لمسكنه، وأجَّر جزءًا آخر في استغلال واضح وصريح للمنصب الوظيفي الذي يشغله.

وكانت بلدية محافظة تنومة، عثرت بعد يومَيْن من العمل على العبَّارة التي اعتُدي عليها من قِبل مسؤول بتنومة مستغلاً منصبه الوظيفي الذي يعمل به، والذي يتعلق بالأمن والسلامة، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بمثل هذه الأمور. وعُثر على العبّارة على عمق تجاوز 6.5م، وفق مصدر مطلع.

فيما طالب المواطنون الجهات ذات العلاقة بالتحقيق مع المسؤول والعاملين بالبلدية الذين لم يتخذوا أي إجراء طيلة السنوات الماضية.