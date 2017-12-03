مواجهات عنيفة بين قوات المؤتمر الشعبي ومليشيا الحوثي الإيرانية بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للمؤتمر الشعبي العام ومليشيات الحوثي الإيرانية شرقي العاصمة صنعاء بعد يوم معارك عنيفة سيطرت خلاله قوات حزب المؤتمر الشعبي على مدينة البيضاء عاصمة محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أمس السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت مصادر أن قوات المؤتمر سيطرت على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة، ومبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء، حيث تتمركز الميليشيات الإيرانية.