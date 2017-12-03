تفاصيل تواجد فهد المولد في ” مانشيستر ” قبل بدء مشواره الاحترافي

نواف السالم(صدى):

يطير اليوم النجم فهد المولد،إلى مدينة مانشستر للخضوع لبرنامج تأهيلي ولياقي خاص لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تمهيدا لبدء مشوار الاحتراف الخارجي في أحد الأندية الإسبانية اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية كأول لاعب سعودي يحترف خارجيا، في خطوة مشتركة من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ونادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع وبمباركة اتحاد كرة القدم.

ويغيب المولد، عن المشاركة مع فريقه الاتحاد في ثلاث مباريات من دوري المحترفين أمام فرق (الرائد، والباطن، والفيحاء)، فيما ستطول فترة الغياب في حال تحقق حلم اللاعب في اللعب خارجيا، إذ سيفتقده ناديه وجمهوره لفترة قد تكون طويلة، بعد أن ساهم بشكل مباشر في الأفراح الصفراء كان آخرها مساهمته في تتويج العميد بلقب كأس ولي العهد الموسم الماضي، رغم الأزمة المادية والفنية التي يمر بها فريقه، ملتقطا مع جمهور الذهب آخر سيلفي في احتفالية نهائية.

من جانب آخر، يراقب المدرب سييرا ومساعدوه مباراة فريق الرائد أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء) في دوري المحترفين، إذ يسعى للوقوف على أبرز نقاط الضعف في فريق الرائد، الذي سيواجه السبت القادم في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين، فيما سيعمل على تعويض أزمة الغيابات المتمثلة في الرباعي فهد الأنصاري، ومحمود كهربا، وخالد السميري، وطارق عبده لإيقافهم بسبب حصولهم على الانذار الثالث في مباراة الاتفاق الماضية، بينما يغيب الخماسي فيلانويفا، وتركي الخضير، وأحمد عسيري، وبدر النخلي، وياسين حمزة بسبب الإصابات وحاجتهم للعلاج والراحة لحين اكتمال جاهزيتهم الفنية. وستشهد مباراة الرائد عودة الثنائي القائد عدنان فلاته، وعمار الدحيم بعد إيقافهما لمباراة واحدة، ويواجه الثلاثي عمر المزيعل، وعمار النجار، وعمار الدحيم خطر الإيقاف في حال نيلهم للإنذار الثالث في مباراة الرائد في الدوري.