تفاصيل تعديلات لوائح اتحاد كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت تعديل بعض لوائح نظام اتحاد الكرة الأساسي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وتعقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، في 6 ديسمبر الحالي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالرياض بحضور 46 عضوا، وسيتم منح الدكتور عادل عزت الصلاحية في إمكانية تبديل الأعضاء الذين تم انتخابهم في المجلس عن طريق التصويت الفردي بالجمعية العمومية أمثال مريح المريح ومحمد الزهراني والدكتور خالد المقرن وموسى الزيادي.

وأكدت المصادر أن التعديلات التي ستطرح للتصويت تركزت على تغير آلية الترشيح أو الانتخاب لمجلس إدارة الاتحاد من ترشح رئيس مجلس إدارة الاتحاد و50% من أعضاء مجلس إدارته و50%‏ بالانتخاب إلى انتخاب بالقوائم ” الرئيس مع كامل مجلس إدارته ” ومن المرجح في حالة إقراره سيعمل به من الدورة الحالية للاتحاد، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيشهد تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وسيطرح للمناقشة والتصويت التقرير الفني للمنتخبات عن معسكر منتخب الأخضر في البرتغال، وتقرير مشاركة منتخب الشباب خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.