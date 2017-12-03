البنوك تكشف حقيقة احتياج المرأة إلى معرف عند التحويلات المالية

طلال الغامدي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، حقيقة احتياج المرأة حاملة الهوية الوطنية إلى معرِّف عند التحويلات الداخلية والخارجية.

وأكد حافظ، أنه ” لا يفترض من البنوك أن تطلب معرفا للمرأة في التحويلات إذا كانت حاملة بطاقة هوية سارية المفعول، مثلها مثل الرجل الذي يحمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول باعتبارها كافية للتأكد، وإثبات شخصية العميل ” .