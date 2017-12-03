تعليق ناري من ” النمر ” عن ماتياس بعد فوز الهلال على الأهلي 

نواف السالم(صدى):

في أول حديث له، عقب فوز الهلال على الأهلي ضمن الجولة 12 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قال نائب رئيس نادي الهلال عبدالرحمن النمر، إن المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس بات خارج حسابات ” الزعيم ” تماماً لضعفه فنياً وعدم استفادة الفريق منه، وأتمنى أن ننجح في التعاقد مع لاعب مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضاف رئيس النادي الأمير نواف بن سعد بدأ برنامج تهيئة الهلال مباشرة بعد خسارة النهائي الآسيوي، وكان مدرسة ونموذجا يحتذى به في التهيئة النفسية، إضافة إلى الدور الكبير والمميّز من الجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، ولا أنسى أن أشيد بلاعبي الهلال الأبطال الذين كانوا في الموعد، واستعدادهم من الناحيتين الفنية والنفسية كان احترافياً رائعاً.

وأضاف: خسارة نهائي آسيا لا تعني السقوط، بل يجب النهوض واستعادة القوّة، وهذا ما حدث أمام الأهلي رغم ما كان يعانيه الفريق من إصابات وغيابات لكن الجهاز الفني عرف لهذا الأمر وقام بإعداد فريقين في المباريات السابقة، وبوجود البدلاء الجاهزين استطاع الفريق تحقيق كل ماهو مطلوب.

من جانبه، قامت رابطة الجماهير الهلالية بتوجيه تحية كبيرة إلى «وجه السعد» الأمير نواف بن سعد أثناء دخوله لغرفة الملابس، ووجهت أيضا كلمة للاعبي الفريق بعد خسارتهم لكأس آسيا ورددت بصوت عالٍ «تفداكم ألف بطولة وإحنا خلف الهلال وين ما يكون»، مما يؤكد رضاها التام عن العمل الكبير الذي يقدمه رئيس النادي الأمير نواف بن سعد وأعضاء إدارته مما جعل حظوظه دائماً منافساً على جميع البطولات المحلية والقارية.

httpV://www.youtube.com/watch?v=H9_6DCJie_s