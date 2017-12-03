تجربة المملكة في تطوير التعليم تعرض بهونج كونج
يستعرض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في هونج كونج الشهر القادم، تجربة المملكة في تطوير التعليم على ضوء رؤية المملكة 2030.
ويلقي وزير التعليم كلمته في ندوة حول ” معالجة فجوة المهارات في ظل عالم تقني حديث ” خلال حفلة جائزة يدان العالمية، إذ يشارك كمتحدث رئيس، وفقا لصحيفة عكاظ.
يذكر أن الجائزة تم إنشاؤها عام 2016، بهدف إيجاد عالم جديد من خلال التعليم، وتقدم في مسارين: في أبحاث التعليم، وفي تطوير التعليم، وتمنح مؤسسة جائزة يدان المشرفة على الجائزة كل فائز وعددهم ” اثنان ” ميدالية ذهبية ومبلغ 1.9 مليون دولار للفائز أو الفائزة، للإسهام في عمل أو تطوير بحث علمي في مجالات التعليم.
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