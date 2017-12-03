تجربة المملكة في تطوير التعليم تعرض بهونج كونج

نايف السالم(صدى):

يستعرض وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في هونج كونج الشهر القادم، تجربة المملكة في تطوير التعليم على ضوء رؤية المملكة 2030.

ويلقي وزير التعليم كلمته في ندوة حول ” معالجة فجوة المهارات في ظل عالم تقني حديث ” خلال حفلة جائزة يدان العالمية، إذ يشارك كمتحدث رئيس، وفقا لصحيفة عكاظ.

يذكر أن الجائزة تم إنشاؤها عام 2016، بهدف إيجاد عالم جديد من خلال التعليم، وتقدم في مسارين: في أبحاث التعليم، وفي تطوير التعليم، وتمنح مؤسسة جائزة يدان المشرفة على الجائزة كل فائز وعددهم ” اثنان ” ميدالية ذهبية ومبلغ 1.9 مليون دولار للفائز أو الفائزة، للإسهام في عمل أو تطوير بحث علمي في مجالات التعليم.