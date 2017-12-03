رسالة محبة من سفير الإمارات إلى الملك سلمان وولي العهد بشأن اليوم الوطني لدولته

حمود العنزي (صدى):

توجه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية،بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله -، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي النبيل، على ما لمسه من مشاعر صادقة مشتركة بين الشعبَيْن السعودي والإماراتي بمناسبة احتفال الإمارات بيومها الوطني الـ46؟.

وقال شخبوط في تصيرحات صحفية إن ما نشاهده هذه الأيام من احتفالات باليوم الوطني للإمارات على أرض الواقع في الأرض الطيبة، بلدي المملكة العربية السعودية، شيء مبهج، ونفخر به، وأسعدنا كثيرًا، بل هو تاج نضعه على الرأس.. ولا شك أنه يجسد مدى اللحمة بين الشعبين الشقيقين. وهذا غير مستغرب على السعودية حكومة وشعبًا. ولا نستطيع وصف العلاقة بين الإخوان، بل نراها أبلغ من الوصف.. وندعو الله أن يديم على البلدَيْن الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.