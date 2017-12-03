إصابة ٧ أشخاص في انقلاب سيارة بمكة

طلال الغامدي(صدى):

تعرض 7 أشخاص إلى إصابات متفاوتة مساء أمس السبت، إثر حادث انقلاب مركبة على طريق ” مكة– الكر ” بالقرب من محطة الرمال.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمكة المكرمة عبد العزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت في الساعه ٧:٢٥ من مساء السبت، بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في طريق مكة الكر بعد محطة الرمال وبه عدد من الإصابات.

وأكد بادومان أنه على الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي، موضحا أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٧ إصابات وقد تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.