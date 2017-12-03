مكتب الأحوال المدنية بجدة يحقق المركز الأول في إصدار الهوية الوطنية

حمود العنزي(صدى):

كرم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، مكتب الأحوال المدنية بجدة بمناسبة تحقيقه المركز الأول في إصدار الهوية الوطنية على مستوى مكاتب الأحوال المدنية بالمملكة في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة جدة.

وسلّم الشهري درعًا تذكاريًا لمدير المكتب رجا بن دخيل الله السلمي بهذه المناسبة مشيدًا بهذا الإنجاز, مثمناً ما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم وما توفره من إمكانيات لخدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين.

كما كرم عدد من الموظفين المتميزين وأصحاب المبادرات, إضافة إلى تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة, معربًا عن شكره لهم على قدموه طيلة مسيرتهم الوظيفية, متمنياً لهم دوام التوفيق.

من جانبه عبر السلمي عن شكره وامتنانه لهذه البادرة غير المستغربة من المدير العام للمنطقة، مؤكداً أن هذا التكريم سيكون دافعاً ومحفزاً لمنسوبي المكتب لتحقيق العديد من النجاحات والمنجزات في المستقبل .