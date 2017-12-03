فيديو.. مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بثلاثية بالدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه أرسنال بنتيجة 3-1، لينهي مسيرة فوز المدفعجية في 12 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، مساء أمس السبت.

ووضع القائد أنطونيو فالنسيا ولينغارد الضيوف في المقدمة في أول 11 دقيقة باستاد الإمارات، وسجل لينغارد هدفه الثاني في الدقيقة 63، بعد أن قلص ألكسندر لاكازيت الفارق في بداية الشوط الثاني لينعش آمال أصحاب الأرض.

وكان الحارس ديفيد دي خيا مصدر إلهام يونايتد الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين في آخر 15 دقيقة، عقب طرد بول بوجبا ببطاقة حمراء مباشرة بسبب مخالفة متهورة ضد الظهير الأيمن لأرسنال، هيكتور بليرين.