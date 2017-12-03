فيسبوك يطلب صورة للوجه لأسباب أمنية

متابعات(صدى):

شرع موقع فيسبوك، في اعتماد طريقة جديدة للتأكد من الحسابات الحقيقية، وكشف الوهمية منها، حيث أنه يطلب من المستخدمين في أمريكا تحميل صورة شخصية لهم، للتحقق من أنهم ليسوا روبوتات.

وتظهر رسالة للمستخدم قبل الولوج لفيسبوك، تفيد: ” الرجاء تحميل صورة لنفسك يظهر فيها وجهك بوضوح.. سنحذفها فيما بعد من خوادمنا “.

وتأتي الخطوة الجديدة ضمن عملية ترمي إلى التقليل من الحسابات الوهمية و ” غير النافعة ” ، وفق ما نقله موقع ” وايرد ” عن متحدث باسم فيسبوك.

وأضاف المتحدث ” التحقق من صورة المستخدم هي طريقة من الطرق الكثيرة التي سنعتمدها مستقبلا للتقليل من الحسابات الوهمية “.