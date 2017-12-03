بالفيديو.. مقرب من خامنئي يكشف معلومات خطيرة عن عمليات عدائية في المنطقة والعالم

طهران(صدى):

في فيديو متداول له، قال أزغدي سياسي مقرب من الخامنئي، إنه ينبغي تربية الأجيال القادمة على الاستعداد لمساعدة إخوانهم في شمال إفريقيا وجنوبها، إضافة إلى مساعدة إخوانهم في شرق آسيا وآسيا الوسطى وتحرير المسلمين في قلب أوروبا.

وأضاف أزغدي في مؤتمر وسط عدد من مؤيديه أنه يجب أن تستعد كتائبنا وقواتنا لمغادرة المحاور الغربية والجنوبية وتتوجه إلى شمال إفريقيا وشرق آسيا وقلب أوروبا، بمعنى أن هذه القوات يجب أن تستعد للمشاركة في عمليات عالمية.

وتابع: يجب أن ندرك أننا تمكنا من تصدير الثورة، وأن الثورة الإيرانية صارت ثورة عالمية، وصار لأبنائنا حضور قوي في قارات العالم الخمس، ويحاربون الآن في مختلف الجبهات ضد الاستكبار العالمي، ينبغي العمل على تهيئة الظروف والشروط المناسبة لظهور المهدي، ويجب أن نقود جهادًا عالميًّا كما يجب ألا نخشى من أي حد.

وكشف أزغدي عن مخطط السيطرة على العالم قائلًا: إن الخميني أكد أن إيران سوف تصدر ثورتها إلى مختلف بقاع العالم، وبالفعل وصلنا إلى لبنان وغزة وسوف نصل إلى بقية دول العالم”.

وتابع: هل تعتقدون أن سقوط 4 أنظمة عربية خلال 7 أشهر كان مجرد صدفة، نؤكد لكم أن ما بين 3 و4 دول سوف تسقط خلال الأشهر أو السنين القليلة القادمة، ويجب أن نستعد لحرب عالمية؛ لذا على عناصر الاستخبارات أن يعدوا أنفسهم للمشاركة في هذه الحرب.

وختم قائلًا: ” بعد العمليات الأخيرة التي شهدتها مصر يجب تأسيس جمهورية إسلامية في صحراء سيناء ومصر “.

httpV://www.youtube.com/watch?v=zUGkrGNUUaQ