قوات المؤتمر الشعبي تسيطر على البيضاء

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات حزب المؤتمر الشعبي على مدينة البيضاء عاصمة محافظة البيضاء وسط اليمن، وسط اختفاء ميليشيا الحوثيين الذين كانوا ينتشرون في نقاط أمنية ومباني حكومية.

وتجرى حاليا اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي ورجال القبائل في منطقة خمر بمحافظة عمران شمال صنعاء.

وجرت اشتباكات في صنعاء بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين في عدد من أحياء المدينة، وسمع دوي انفجارات في منطقة جراف معقل الحوثيين بصنعاء مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.