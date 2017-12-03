فيديو| الزمالك يواصل نزيف النقاط.. والأهلي يكتسح إنبي في الدوري المصري

القاهرة(صدى):

صعد الأهلي المصري إلى المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه على ضيفه إنبي 3-1، فيما واصل الزمالك نزيف النقاط بتعادله مع مضيفه الرجاء 1-1 السبت في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى على استاد القاهرة الدولي، سجل سعد سمير (28) والنيجيري جونيور إجاي (39) والمغربي وليد أزارو (54) وأحمد الشيخ (90+3) أهداف الأهلي، وصلاح محسن (43) هدف إنبي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة من 8 مباريات، وله أربع مباريات مؤجلة بفارق الأهداف أمام المصري البورسعيدي الذي يلتقي الإنتاج الحربي الاثنين في ختام المرحلة، في حين توقف رصيد إنبي عند 15 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية على ملعب المكس بالإسكندرية، تقدم الرجاء أولا عبر صالح موسى (17)، وعادل الكونغولي الديمقراطي كاسونغو كابونغو (73) للزمالك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما صار رصيد الرجاء صاحب المركز الأخير 6 نقاط.