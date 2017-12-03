أول رد من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة بشأن فقرة عرض الأزياء للفتيات 

علي القحطاني(صدى):

قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان أحمد السليمان، إن الهيئة تستنكر ما قامت به إحدى الجهات في عرض ازياء لفتيات مما تسبب في إثارة الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بايقاف القائمين على هذا العمل الذي لا يمثل عادات وتقاليد المملكة.

وأكد السليمان عبر حسابه في ” تويتر ” أن الهيئة تهدف دائمًا إلى فتح فرص عمل لشباب وشابات الوطن دون أن تشجع أي سلوك من شأنه أن يخدش قيمنا الإسلامية وتقاليدنا الراسخة .

واضاف قائلا: تستنكر الهيئة ماصاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، حيث أن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به.