خبير مناخي: موجة برد قارسة تجتاح المملكة ودرجات الحرارة تحت الصفر

علي القحطاني(صدى):

كشف الخبير المناخي معاذ الأحمدي، عن توقعه بأن تجتاح موجة باردة المملكة تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع ثم تتجدد في الأسبوع الذي يليه.

وأكد الأحمدي، أن الموجة تتأثر بها المملكة ودول الخليج العربي والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والجنوبية في المملكة، باستثناء سواحل البحر الأحمر.

وأوضح الأحمدي، أن درجات الحرارة ستصل إلى ما دون الصفر في شمال المملكة بين 8 ودرجتين، أما وسط وجنوب فتكون بين 13 ودرجتين مئويتين، وباقي مناطق السواحل بين 20 و26 درجة مئوية، معتدلة نهارًا وباردة ليلاً، وتستمر حتى الأسبوع بعد المقبل، وتنخفض أكثر خاصة شمال المملكة.