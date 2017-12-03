تركي آل الشيخ يكشف سرا جديدا عن إقالة ” باوزا “

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إنه سعيد بخوض الأخضر المباراة الافتتاحية أمام روسيا؛ لأن نسبة مشاهدتها عالية، معتبراً أن المنتخب بإمكانه تخطي مجموعته بالفوز على مصر في آخر مبارياتها.

وأكد آل الشيخ، في لقاء له مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن أول لقاء جمعه برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو على هامش قرعة كأس العالم، كشف تركي آل الشيخ عن أنه شخصية منفتحة ومحبة للمملكة ومدركة لمكانتها، مبيناً أنه شعر من خلال الحديث معه بقرب رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.

ولفت إلى أن إقالة الأرجنتيني إدغاردو باوزا من تدريب المنتخب السعودي جاءت بقرار من الاتحاد السعودي وليس بقرار منه، وأنه دعم فقط إيجاد المدرب البديل واختيار الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، موضحاً أن باوزا أقيل؛ لأنه كان لديه تخوف من صعوبة المباريات في المونديال، وكان يريد الخروج منه بأقل الخسائر، ولهذا بالغ في اللعب الدفاعي.

ودعا تركي آل الشيخ في نهاية حديثه الجماهير السعودي للوقوف خلف المنتخب في مشواره خلال المحفل الدولي، ونسيان الميول الكروية.