مدني الجوف يحذر من أجهزة التدفئة الكهربائية ويقدم عدة نصائح للمواطنين

علي العنزي(صدى):

حذر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين من التعامل مع أجهزة التدفئة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة.

ونبه الرويلي، إلى التأكد من مدى مطابقة تلك الأجهزة للمواصفات والمقاييس، وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة، لاسيما سخانات المياه.

وأكد الرويلي، ضرورة التأكد من توفر التهوية المناسبة عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة كالفحم والحطب والكيروسين، والحرص على متابعة الأطفال وعدم اقترابهم من مسببات الأخطار المختلفة في المنزل.

وطالب الرويلي، المواطنين بمتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك التعليمات.