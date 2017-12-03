تطور جديد في قضية القاضي السابق المتهم بإقامة علاقة محرمة مع زوجتين بمكة

نايف السالم (صدى):

بعد تلقي المباحث الإدارية ووزارة العدل، شكوى من مواطنيين، اتهما خلالها قاض سابق بتخبيب زوجتيهما عليهما، وقيامة بإصدار صكوك طلاق للزوجتين، وتكوينه علاقة محرمة معهما، أثناء نظره للقضايا المرفوعة ضدهما، تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الأربعاء المقبل أول جلسات محاكمته، بتهمة الإساءة لوزارة العدل والسلك القضائي وتكوين علاقات محرمة مع النساء.

وأكدت مصادر، أنه تم صدور قرار بفصل القاضي من السلك القضائي ورفع الحصانة عنه، كما تم إيقافه بالسجن العام من قبل النيابة العامة بمكة المكرمة حتى انتهاء التحقيقات.

وتابعت المصادر: ” باشرت الجهات المختصة التحقيق في الشكوى وتم رصد جوالات القاضي، وتبين خلال الاستماع لمجموعة مكالمات له مع نساء سعوديات ومغربيات، تخبيبه للنساء على الأزواج وطلبه مقابلتهن بغرض إقامة علاقات محرمة معهن كما تبين أن جميع المكالمات مع النساء كانت غرامية وحميمة “.

وأردفت المصادر تضمنت مكالمات القاضي السابق أيضاً ازدراءً لوزير العدل، وللمفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، فضلاً عن تهكمه على وظيفته.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت إدانة القاضي السابق، وبمواجهته أقر ببعض الاتهامات، والتزم الصمت حيال معظمها.فيما تم إحالته إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القانونية.