تطور جديد في حالة الطفلة ” الين ” التي تعرضت لغيبوبة في إندونيسيا

علي القحطاني(صدى):

أكد سفارة المملكة لدى إندونيسيا، تحسن حالة الطفلة ” الين “، التي تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدخلت على أثرها أحد المستشفيات في إندونيسيا، موضحة أنه تم إخلاؤها أمس السبت لإكمال علاجها في الرياض.

وقال السفير محمد الشعيبي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ” بعد أن تحسنت حالة الطفلة الين تم إخلائها اليوم عبر الخطوط السعودية إلى أرض الوطن بمرافقة طبيب وممرضة لاستكمال علاجها بالرياض في المستشفى التخصصي “.

وكانت الطفلة قد دخلت في غيبوبة جراء ارتفاع مفاجئ في الحرارة، وتابعت السفارة حالتها وتواصلت مع الجهات المعنية في المملكة لتسهيل نقلها لإكمال علاجها في الرياض بعد تحسن وضعها الصحي.