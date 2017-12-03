شباب العلا يروون تفاصيل لقائهم مع ولي العهد في شرعان

طلال الغامدي(صدى):

روى عدد من الشباب الذين التقى بهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتزه ” شرعان “، تفاصيل لقائهم مع سموه والتقاط صور السيلفي معه في المنطقة البرية التي تبعد 50 كلم عن محافظة العلا.

وقال أحد الشبان: ” كنا في منطقة شرعان في رحلة برية أنا وعدد من أبناء عمومتي، وبعد أن انتهينا من وجبة الغداء فوجئنا بوصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موقعنا، وحين وصل قال لنا: ” المعذرة، عسى ما أزعجناكم.. حبيت أسلم عليكم “.

وأكد أن ولي العهد لم يكن معه أي حرس أو دوريات، وكان الحديث معه لا يمكن وصفه حيث كان متواضعاً للغاية، موضحا أن ولي العهد كان يتحدث عن جمال منطقة ” شرعان ” البرية، ثم قمنا بالتقاط الصور معه.

وأوضح آخر أن ولي العهد بشّرهم بأن منتزه ” شرعان ” سيكون في المستقبل أفضل مما هو عليه.