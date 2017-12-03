الأحوال المدنية تكشف عن المعاملات التي يمكن تنفيذها رغم ” إيقاف الخدمات “

نايف السالم(صدى):

كشفت مديرية الأحوال المدنية، أمس السبت، عن المعاملات التي يمكن تنفيذها لدى مكاتب وفروع الأحوال المدنية برغم صدور قرار ” إيقاف الخدمات ” بحق الشخص من الجهات الرسمية المخول لها ذلك.

وأوضحت المديرية أن الخدمات هي إضافة الأبناء، واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة على سجل الزوج، وكذلك إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.

وأضافت المديرية أن الجهة الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات هي المعنية برفع الإيقاف.