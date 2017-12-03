مدرب الاتحاد يغادر الفريق لأسباب خاصة

الرياض(صدى):

أدى لاعبي الاتحاد تدريبات تأهيلية تحت إشراف اخصائي التأهيل البدني في الفريق, وسوف تتواصل التدريبات التأهيلية يوم غد الاحد دون مشاركة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الاتفاق الماضية, فيما سيصل مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا مساء يوم غد بعد أن تواجد خارج المملكة لظروفه الخاصة وسوف يقود التدريبات يوم الاثنين المقبل بمشاركة جميع اللاعبين استعدادا لمواجهة فريق الرائد يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى صعيد متصل يغادر يوم غد لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد إلى مدينة مانشستر لدخول معسكر إعدادي خاص تكفل به رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ تركي ال الشيخ في نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يستمر لمدة أسبوعين .