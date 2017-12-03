اللفة الثلاثية من نصيب المتسابق المغربي ” حمزه الأبيض “

أماني الغامدي(صدى):

استطاع المتسابق المغربي حمزة الأبيض ، أن يحصل علي اللفة الثلاثية من قبل أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس التي تتكون من تامر حسني ، ونانسي عجرم ، وكاظم الساهر .

ويرجع السبب في حصوله علي اللفة الثلاثية ، أغنية قل للمليحة ومالك يا حلو للفنان صباح فخري ، وبها صعد المدربين علي مسرح ذا فويس لإقناعه بأن يكون معهم ، لكنه فاختار كاظم الساهر .

يُذكر أن البرنامج أولي حلقاته اليوم ، وسيعرض كل سبت عبر القناة الفضائية ” ام بي سي ” ، الساعة الثامنة والنصف .