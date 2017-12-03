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  3. بالفيديو.. دراسة علمية تكشف أن القهوة مشروب صحي

بالفيديو.. دراسة علمية تكشف أن القهوة مشروب صحي

بالفيديو.. دراسة علمية تكشف أن القهوة مشروب صحي
متابعات(صدى):

كشفت الدراسات الحديثة عن حقائق علمية غير مسبوقة ، تنص على أن تناول 3 فناجين من القهوة يومياً يفيد الصحة ويخفض فرصة التعرض للوفاة المبكرة ، والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان .

فعلى الرغم من النصيحة المعتادة للأطباء بضرورة الامتناع عن شرب القهوة لأنها تسبب الأمراض ، إلا أن التجربة التي أجراها باحثون بالمجلة الطبية البريطانية ، أفادت بسرعة موت من يمتنعون عن شرب القهوة أكثر ممن يواظبون على تناولها باستمرار .

ووفقاً لنتائج الدراسة ، فقد حذر الباحثون من اتجاه النساء الحوامل لشرب القهوة كعادة يومية ، لأنها قد تعرضهم دون غيرهم لمخاطر صحية قد تتسبب في تشوهات بالجنين وأمراض خطيرة أخرى .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23422 ] نشر منذ 1 ساعة

الوفاة جايه جايه
لو تعيش الف سنة
اخرتك فهذيك الحفره
وش لي باالحياة والفتن صارت مثل قطع اليل المظلم
لا خلاص بطلنا قهوة
خل نموت احسن🤗

[ عدد التعليقات: 15559 ] نشر منذ 52 دقيقة

ما شاء الله اعرف ناس والله 3 ثلاجات باليوم 😆

[ عدد التعليقات: 39145 ] نشر منذ 52 دقيقة

كل شي بيد الله ,,

[ عدد التعليقات: 6294 ] نشر منذ 13 دقيقة

مااعتقد انها صحيه خاصه كثرتها😊وهنا احيان مضره واحيان صحيه😁😁

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