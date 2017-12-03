بالفيديو.. دراسة علمية تكشف أن القهوة مشروب صحي
كشفت الدراسات الحديثة عن حقائق علمية غير مسبوقة ، تنص على أن تناول 3 فناجين من القهوة يومياً يفيد الصحة ويخفض فرصة التعرض للوفاة المبكرة ، والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان .
فعلى الرغم من النصيحة المعتادة للأطباء بضرورة الامتناع عن شرب القهوة لأنها تسبب الأمراض ، إلا أن التجربة التي أجراها باحثون بالمجلة الطبية البريطانية ، أفادت بسرعة موت من يمتنعون عن شرب القهوة أكثر ممن يواظبون على تناولها باستمرار .
ووفقاً لنتائج الدراسة ، فقد حذر الباحثون من اتجاه النساء الحوامل لشرب القهوة كعادة يومية ، لأنها قد تعرضهم دون غيرهم لمخاطر صحية قد تتسبب في تشوهات بالجنين وأمراض خطيرة أخرى .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23422 ] نشر منذ 1 ساعة
الوفاة جايه جايه
لو تعيش الف سنة
اخرتك فهذيك الحفره
وش لي باالحياة والفتن صارت مثل قطع اليل المظلم
لا خلاص بطلنا قهوة
خل نموت احسن🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15559 ] نشر منذ 52 دقيقة
ما شاء الله اعرف ناس والله 3 ثلاجات باليوم 😆
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39145 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل شي بيد الله ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6294 ] نشر منذ 13 دقيقة
مااعتقد انها صحيه خاصه كثرتها😊وهنا احيان مضره واحيان صحيه😁😁