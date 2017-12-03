بالفيديو.. دراسة علمية تكشف أن القهوة مشروب صحي

متابعات(صدى):

كشفت الدراسات الحديثة عن حقائق علمية غير مسبوقة ، تنص على أن تناول 3 فناجين من القهوة يومياً يفيد الصحة ويخفض فرصة التعرض للوفاة المبكرة ، والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان .

فعلى الرغم من النصيحة المعتادة للأطباء بضرورة الامتناع عن شرب القهوة لأنها تسبب الأمراض ، إلا أن التجربة التي أجراها باحثون بالمجلة الطبية البريطانية ، أفادت بسرعة موت من يمتنعون عن شرب القهوة أكثر ممن يواظبون على تناولها باستمرار .

ووفقاً لنتائج الدراسة ، فقد حذر الباحثون من اتجاه النساء الحوامل لشرب القهوة كعادة يومية ، لأنها قد تعرضهم دون غيرهم لمخاطر صحية قد تتسبب في تشوهات بالجنين وأمراض خطيرة أخرى .