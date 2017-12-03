بالصور.. قوات الأمن الخاصة تشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات

عادل الحربي(صدى):

شاركت قوات الأمن الخاصة اليوم السبت، ممثلة بفريق القفز المظلي الحر بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني الــ 46 لدولة الامارات العربية الشقيقة, وذلك في مطار بنبان شمال مدينة الرياض.

ورفع فريق القفز المظلي خلال عملية القفز علميّ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة احتفالاً بهذه المناسبة الغالية، التي تأتي في إطار الفعاليات التي تقدمها هيئة الرياضة بهذه المناسبة، وتأكيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.