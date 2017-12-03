الأمير خالد بن طلال يؤكد تحسن حالة ابنه الصحية
أكد الأمير خالد بن طلال، مساء اليوم السبت، تحسن حالة ابنه الصحية، موضحًا أن الأطباء المشرفين على حالته تمكنوا من إيقاف النزيف الرئوي الذي تعرض له في وقت سابق من اليوم.
وكتب الأمير خالد على حسابه في ” تويتر ” : ” الحمد والفضل لله رب العالمين ثم بدعائكم وبسرعة استجابة الأخوة الأطباء تم السيطرة على النزيف وعلاجه بالكي ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافي كل مسلم .. والله انك اهلكت نفسك ومن يتابعك بأخبار ابنك … فوض امرك الى الله وتوكل عليه
. ولا تجعل همك وغمك اكبر من مصيبة ابنك… اني لك ناصح امين .. وإنا نحن الأعراب نشفق على من كان هذا حاله
المر[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشافي كل مريض الضنا غالي هذا ابو عايش علي الامل من توكل وفوض امره الي الله ماخاب ان مع العسر يسرا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39145 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,,