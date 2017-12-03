الأمير خالد بن طلال يؤكد تحسن حالة ابنه الصحية

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير خالد بن طلال، مساء اليوم السبت، تحسن حالة ابنه الصحية، موضحًا أن الأطباء المشرفين على حالته تمكنوا من إيقاف النزيف الرئوي الذي تعرض له في وقت سابق من اليوم.

وكتب الأمير خالد على حسابه في ” تويتر ” : ” الحمد والفضل لله رب العالمين ثم بدعائكم وبسرعة استجابة الأخوة الأطباء تم السيطرة على النزيف وعلاجه بالكي ” .