محمد هنيدي يعود بأرض النفاق

أماني الغامدي(صدى):

بدأ الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسله الجديد ” أرض النفاق ” ، ويعيد به تاريخ السينما العربية ، مقتبساً من فيلم أرض النفاق لفؤاد المهندس ، في السباق الرمضاني لعام 2018 .

وتتفاوض الشركة المنتجة ،مع الفنانة دينا الشربيني والنجم أحمد رزق والفنانة بوسي ، ومن المفترض أن تقوم دينا الشربيني بدور زوجة هنيدي ، وأحمد رزق يمثل دور العطار الذي يبيع الحبوب والمطربة بوسي ستقوم بدور جارته .

تدور قصة المسلسل حو شخصية مسعود الذي يقدمها هنيدي ، وهي شخصية غير قادرة علي تغيير حياتها ، وذات يوم يري محل يبيع الأخلاق والخير، لكنه خسر كل شئ فأضطر أن يشتري الأخلاق القبيحة مثل النفاق ليتولي مناصب عالية ويصبح من أغنياء الجولة وترضى عنه زوجته ، ولكن بالخطأ يشتري حبة صراحة تجعله يفضح كل شئ .

وأوشط المؤلف أحمد عبد الله من انتهاءه لكتابة أول 8 حلقت من المسلسل ، المقرر بدأ تصويره في أخر شهر ديسمبر .