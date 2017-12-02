الأميرة ريما بنت طلال تنفي شائعات وفاة ابن أخيها الوليد بن خالد
نفت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت، شائعة وفاة ابن أخيها ” الوليد ” نجل الأمير خالد بن طلال.
وردت الأميرة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على الشائعات بالآية الكريمة: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” .
وأضافت تعليقًا على الشائعة: ” غير صحيح. الله يشفيه ويطوّل بعمره ويحفظه لوالديه ولنا ” .
زائر[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 2 ساعتين
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