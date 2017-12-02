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الأميرة ريما بنت طلال تنفي شائعات وفاة ابن أخيها الوليد بن خالد

الأميرة ريما بنت طلال تنفي شائعات وفاة ابن أخيها الوليد بن خالد
عادل الحربي(صدى):

نفت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت، شائعة وفاة ابن أخيها ” الوليد ” نجل الأمير خالد بن طلال.

وردت الأميرة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على الشائعات بالآية الكريمة: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” .

وأضافت تعليقًا على الشائعة: ” غير صحيح. الله يشفيه ويطوّل بعمره ويحفظه لوالديه ولنا ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 2 ساعتين

الامير الوليد بن خالد نموذج حي لخطر حوادث السيارات لو انطقه الله لقال اني ( اعترض علي السماح للنساء بقيادة السيارات ) في السعوديه .

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