إذا كنت مسافراً فاصطحب هذه الأدوية معك

متابعات(صدى):

نحرص دائماً على تحضير حقيبة السفر وتزويدها بكافة الملابس والأدوات الشخصية اللازمة ، إلا أن أهم ما يمكن اصطحابه خلال رحلة السفر دائماً ما نتجاهله ، وهي الأدوية التي تقي من مختلف الأمراض ، فمن المتوقع بسبب تغيير المناطق والتقلبات الجوية الغير مستقرة في مكان عن آخر ، أن يكون الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض الشائعة . لذلك يجب أن نهتم بتوفير العقاقير التي تقيي من الإصابة بأعراض أي مرض أو بوادره حتى لا تفسد متعة الرحلة ، ومن أبرز هذه الأدوية :

1. دواء الصداع : فقلة النوم وعدم الاستقرار في مكان مريح لفترة طويلة أثناء طريق السفر بالإضافة إلى التعرض إلى الإرهاق وحرارة الشمس ، قد تؤدي للإصابة بالصداع الذي يزعج الإنسان ويمنع راحته ، لذلك يجب الحرص على أخذ نوع من الأدوية التي تشفي من الصداع وخفيفة على المعدة في نفس الوقت .

2. دواء المغص : قد تحدث حالات مفاجئة من المغص الذي يسبب آلام المعدة وعدم الارتياح ، لذلك يجب الحرص على أخذ الأدوية الفعالة التي تقضي عليه في أسرع وقت دون آثار جانبية .

3. دواء للزكام : البرد الشديد وتقلبات المناخ من منطقة لأخرى تجعل المسافر عرضة للإصابة بالبرد والإنفلونزا ، لذلك فأدوية البرد والرشح يجب ان تتوافر داخل الحقيبة بشكل دائم .

4. دواء التسلخات الجلدية : فالمشي والتعرق بسبب حرارة الشمس قد يؤدي لإصابة الإنسان بالتسلخات ، لذلك يجب توفير كريمات ملطفة تقضي عليها وبعض الأدوية الفعالة .

5. دواء الحساسية : قد يصاب المُسافر بأي نوع من الحكة أو الحساسية الناجمة عن تناول أطعمة جديدة ومختلفة أو بسبب ظرف جوي مفاجئ ، لذلك يجب الاهتمام بوضع أدوية الحساسية داخل الحقيبة لتخفي آثارها بشكل فوري .