وحيد حامد يستعد لتكريم مهرجان دبي السينمائي

القاهرة(صدى):

يستعد الكاتب الكبير وحيد حامد إلي السفر لدبي ، الثلاثاء القادم ، لحضور تكريم مهرجاني دبي السينمائي في دورته ال 14، المقرر أن يُقام في الفترة من يوم 6 الي 13 ديسمبر .

وصرح مدير مهرجان دبي السينمائي ” مسعود أمر الله ” بتقديم له جائزة ” إنجازات تكريم الفنانين ” ، وتلك الجائزة تقدم عن مُجمل أعمالهم التي ساهمت في دفع السينما المصرية للأمام .

والجدير بالذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد أبرز الكتاب على الساحة الفنية وقد كتب العديد من الأعمال الفنية الجديد منها والقديم وابرزهم ” فيلم البرئ والإرهاب والكباب والهلفوت وطيور الظلام والدنيا على جناح يمامة و اللعب مع الكبارو الراقصة والسياسي، ومسلسل الجماعة ” .