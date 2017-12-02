6 طائرات شبح تشارك في تدريبات عسكرية بكوريا الجنوبية

سول(صدى):

تشارك 6 طائرات شبح أميركية من طراز F-22، للمرة الأولى، في تدريبات عسكرية بكوريا الجنوبية، تضم مئات الطائرات الحربية، ردا سريعا على اختبار صاروخي أجرته كوريا الشمالية قبل أيام.

واختبرت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات، الثلاثاء، له القدرة على الوصول إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ويجدر الاشارة إلى أن هذه التدريبات ستستمر لأربعة أيام، حيث سيركز البرنامج على التصدي لأسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وفق ما ذكر موقع ” واشنطن إكزامينر ” .

ويذكر أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، حذرت من أن النظام الكوري الشمالي ” سيُدمر بالكامل إذا اندلعت حرب ” ، وذلك أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن أحدث التجارب الصاروخية لكورية الشمالية.